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Зростання темпів вакцинації: за добу майже 70 тисяч людей отримали COVID-щеплення

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Україна, Вівторок 25 січня 2022 08:32
Зростання темпів вакцинації: за добу майже 70 тисяч людей отримали COVID-щеплення Фото: за добу майже 70 тисяч людей отримали COVID-щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 70 тисяч людей. Всього в країні вже проведено 29,9 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 24 січня 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу - 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, а бустерну - 17 084.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 191 379 людей.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 191 377 людей, дві дози - 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу - 13 609 людей, а бустерну - 225 868.

У загальній кількості вже проведено 29 921 638 щеплень.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський анонсував розширення програми "єПідтримка". Так, українці, які зроблять бустерне щеплення від коронавірусу, отримають додаткову виплату до "ковідної" тисячі гривень.

Крім цього, українці зможуть витратити "ковідну" тисячу на оплату комуналки, однак не всі.

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