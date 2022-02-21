ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заборонено до продажу в аптеках. Ляшко повідомив, хто з українців отримує ліки від COVID

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 лютого 2022 10:51
Заборонено до продажу в аптеках. Ляшко повідомив, хто з українців отримує ліки від COVID Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В аптеках України не можна придбати ліки від коронавірусу "Молнупіравір". Препарат можуть призначати лікарі для пацієнтів із груп ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністрі охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Нагадаю, про те, що Україна отримала препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19 і його вже розвезено в регіони. Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику, тобто: літнім людям; людям з хронічними хворобами", - розповів Ляшко.

Міністр уточнив, що "Молнупіравір" призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи тяжкого та зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті.

"Препарат заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, раніше в Україну прибуло 60 тисяч із 300 тисяч законтрактованих курсів "Молнупіравіру" - препарату, призначеного для лікування COVID-19.

Детальніше про ці таблетки можна прочитати в матеріалі "Україна отримає партію "Молнупіравіра": що відомо про таблетки від COVID".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус