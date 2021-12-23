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Захист від вакцини Covishield слабшає через три місяці, - дослідження

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Великобританія, Четвер 23 грудня 2021 06:57
Захист від вакцини Covishield слабшає через три місяці, - дослідження Фото: Covishield ефективний тільки три місяці (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Захист від коронавірусу після вакцинації індійської вакциною Covishield (AstraZeneca), виробленої в Індії, слабшає після трьох місяців після другого щеплення. Про це заявили вчені на основі досліджень, проведених в Бразилії і Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Дослідники Единбурзького університету проаналізували дані для двох мільйонів людей у Шотландії та 42 мільйонів людей у Бразилії, які були вакциновані вакциною AstraZeneca, виробленою в Індії. У Шотландії приблизно в п'ять разів збільшилася ймовірність госпіталізації або смерті від COVID-19 майже через п'ять місяців після подвійної вакцинації.

Зниження ефективності починає проявлятися приблизно через три місяці, кажуть вчені.

Дослідники з Шотландії та Бразилії виявили, що ризик госпіталізації та смерті збільшується втричі лише через чотири місяці після другої дози вакцини. За їхніми словами, аналогічні цифри спостерігалися в Бразилії.

"Вакцини були ключовим інструментом у боротьбі з пандемією, але зниження їх ефективності вже деякий час викликає занепокоєння", - сказав професор Азіз Шейх з Единбурзького університету Великобританії.

За його словами, спираючись на ці дані, уряди повинні розробити програми ревакцинації, які забезпечать підтримку максимального захисту для людей, вакцинованих вакциною Covishield.

На думку дослідників, зниження ефективності вакцини, ймовірно, пов'язане з мутацією коронавірусу.

"Наш аналіз даних з Шотландії та Бразилії показує, що ефективність вакцини Oxford AstraZeneca значно знижується, захист від важкої форми COVID-19 з часом знижується", - сказав професор Шрініваса Віттал Катікіредді з Університету Глазго.

Нагадаємо, що в Індії та в Уганді виявили підроблені вакцини Covishield. Про це повідомили у ВООЗ.

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