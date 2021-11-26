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Чи залежить постковідний синдром від тяжкості перебігу COVID-19: оцінка експерта

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 09:15
Чи залежить постковідний синдром від тяжкості перебігу COVID-19: оцінка експерта Фото: постковідний синдром не залежить від тяжкості перебігу хвороби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Постковідний синдром розвивається протягом трьох місяців після інфікування коронавірусом, а його симптоми можуть тривати місяцями. Втім, він не залежить від тяжкості перебігу COVID-19.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомольця Сергій Дубров, йдеться у матеріалі "Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує".

За його словами, ймовірність виникнення постковідного синдрому не залежить від тяжкості перебігу хвороби.

"Навіть після легкого перебігу може бути постковідний синдром", - уточнив він.

Голова бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт, в свою чергу, зазначив, що постковідний стан поки що не був пов’язаний з жодним варіантом COVID-19. Тобто він не видозмінюється в залежності від нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, названо головні симптоми постковідного синдрому.

Раніше у МОЗ повідомляли, що постковідний синдром або тривалий ковід може спостерігатися у пацієнта, який перехворів на COVID-19, ще 5 або 12 тижнів, а в деяких випадках і довше.

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