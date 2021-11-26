Чи залежить постковідний синдром від тяжкості перебігу COVID-19: оцінка експерта

Постковідний синдром розвивається протягом трьох місяців після інфікування коронавірусом, а його симптоми можуть тривати місяцями. Втім, він не залежить від тяжкості перебігу COVID-19.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомольця Сергій Дубров, йдеться у матеріалі "Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує".