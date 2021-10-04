Зеленський вимагає посилити інформаційну кампанію щодо вакцинації від COVID
Президент України Володимир Зеленський вимагає посилити інформаційну кампанію з вакцинації від COVID. До неї можуть залучити співробітників "Укрпошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Зокрема, на нараді з представниками уряду він наголосив на необхідності активізувати інформаційну кампанію щодо важливості вакцинації.
"Всіма ресурсами, наявними способами і джерелами повинні донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не тільки захищають себе від тяжкого перебігу у разі захворювання - вони захищають оточення, зокрема членів своєї сім'ї", - зазначив Зеленський.
Крім того, МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію щодо вакцинації пенсіонерів. На сьогодні в Україні з 11 млн пенсіонерів вакцинували близько 25%. Зеленський запропонував розглянути можливість залучення до цієї кампанії "Укрпошти" і представників бізнесу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні готуються оголосити обов'язкову вакцинацію для представників певних професій.