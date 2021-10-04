ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский требует усилить информационную кампанию по вакцинации от COVID

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 октября 2021 16:10
Зеленский требует усилить информационную кампанию по вакцинации от COVID Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский требует усилить информационную кампанию по вакцинации от COVID. К ней могут привлечь сотрудников "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, на совещании с представителями правительства он подчеркнул необходимость активизировать информационную кампанию о важности вакцинации.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важным является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи", - отметил Зеленский.

Кроме того, Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров. На сегодня в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировали около 25%. Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к этой кампании "Укрпочты" и представителей бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине готовятся объявить обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе