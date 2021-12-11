"Жовта" розширилася, а "помаранчева" зменшилася: карантинні зони в Україні

"Жовта" зона

Ця зона карантину сьогодні розширилася (до неї входить Київ та 13 областей) на один регіон, до неї додалася Одеська область. Наразі список виглядає так:

м. Київ,

Дніпропетровська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська.

Чернівецька області.

Зазначимо, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

"Помаранчева" зона

Вона наразі має лише одну область, хоча вчора охоплювала дві (зокрема, Одеську, яка сьогодні перейшла до "жовтої"):

Донецька область.

"Червона" зона

Станом на сьогодні, у зоні з найжорсткішими карантинними обмеженнями без змін залишаються 10 областей, а саме: