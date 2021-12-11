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"Жовта" розширилася, а "помаранчева" зменшилася: карантинні зони в Україні

Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 11 грудня в "жовта" зона адаптивного карантину розширилась, у ній перебуває найбільша кількість регіонів - 14. У "червоній" зоні як і раніше десять областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Жовта" зона

Ця зона карантину сьогодні розширилася (до неї входить Київ та 13 областей) на один регіон, до неї додалася Одеська область. Наразі список виглядає так:

  • м. Київ,
  • Дніпропетровська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська.
  • Чернівецька області.

Зазначимо, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

"Помаранчева" зона

Вона наразі має лише одну область, хоча вчора охоплювала дві (зокрема, Одеську, яка сьогодні перейшла до "жовтої"):

  • Донецька область.

"Червона" зона

Станом на сьогодні, у зоні з найжорсткішими карантинними обмеженнями без змін залишаються 10 областей, а саме:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 10 133 нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, за прогнозом Київської школи економіки, ще два регіони близькі до виходу з "червоної" зони.

Додамо, експерти розповіли, чи вийдуть з "червоної" зони всі регіони до Нового року.

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