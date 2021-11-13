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"Жовту" зону карантину в Україні знову розширили. У "червоній" - 18 регіонів

Автор: Сергей Новиков

Станом на 13 листопада "жовта" зона адаптивного карантину в Україні знову розширилася до трьох областей. У "червоній" як і раніше залишаються 18 регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, до "жовтої" зони повернулася Тернопільська область, яка до цього перебувала на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, в ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків і рівень госпіталізацій.

Як виглядає карантинна карта України

"Жовта" зона:

  • Закарпатська область
  • Кіровоградська область
  • Тернопільська область

"Помаранчева" зона:

  • Вінницька область
  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Чернівецька область

"Червона" зона

  • Київ
  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область
  • Черкаська область

Нагадавши, Черкаська область офіційно перейшла в "червону" зону карантину тільки на цьому тижні. На її території теж найбільш суворі обмеження: заборона на роботу ресторанів, ТРЦ, ринків, магазинів, спортзалів і так далі. Обмеження не поширюються за умови вакцинації персоналу та відвідувачів.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вже заявив, що є шанси відсвяткувати Новий рік не в "червоній " зоні.

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