Локдаун в Україні набув чинності: що дозволено

Сьогодні, 8 січня в Україні вводяться додаткові обмеження. Локдаун через коронавірус буде діяти протягом 17 днів. Він торкнеться сфер торгівлі і послуг, також нові заборони стосуються роботи кафе і ресторанів, проведення масових і розважальних заходів.

Про те, що продовжить працювати в умовах жорстких обмежень - в матеріалі РБК-Україна.

Які магазини будуть відкриті на карантині

В період 8-го до 25 січня при дотриманні необхідних протиепідемічних норм дозволяється робота магазинів і супермаркетів, в яких не менше 60% площі займають наступні товари.

продукти харчування;

засоби гігієни, медичні товари та ліки;

побутова хімія;

ветпрепарати, корми для тварин;

засоби зв'язку;

насіння і засоби для захисту рослин;

преса.

Торгівля товарами інших категорій може здійснюватися тільки в режимі адресної доставки.

Рух громадського транспорту не зупиняється

Громадський транспорт продовжить працювати в режимі обмежень "помаранчевої" зони. Кількість пасажирів у салоні транспортного засобу не повинна перевищувати кількість місць для сидіння. Обов'язкове використання масок.

Не буде обмежуватися автомобільне, автобусне, залізничне, авіаційне сполучення всередині країни і міжнародні рейси.

Кафе і ресторани працюють тільки на винос

Закладам громадського харчування під час посиленого карантину заборонено приймати відвідувачів. Кафе, закусочні, ресторани, бари, їдальні можуть приймати замовлення на доставку або обслуговувати клієнтів в форматі на винос.

Салони краси - за попереднім записом

З 8-го до 25 січня обмежується діяльність закладів, що надають послуги з догляду. Перукарням, салонам краси дозволяється обслуговувати клієнтів тільки за попереднім записом, без очікування всередині приміщення

Робота готелів та гірськолижних курортів

Готельні комплекси продовжать працювати під час жорсткого карантину, але з обмеженнями. Зокрема, забороняється відвідування спортзалів, басейнів на території готелів. Зони громадського харчування будуть працювати тільки під час сніданку - з 06:00 до 11:00, в інші години можливо лише харчування на замовлення в номер.

З 8 по 25 січня дозволяється діяльність гірськолижних курортів. Однак заклади громадського харчування на їх території повинні бути закриті, а також заборонено продаж алкогольних напоїв.

Заклади сфери обслуговування

За звичайним графіком працюватимуть фінансові установи, оператори поштового зв'язку, аптеки.

Дозволяється обслуговування клієнтів на станціях техобслуговування і ремонту автотранспорту, робота заправних комплексів (без зон харчування).

Також дозволена діяльність закладів медичної та ветеринарної практики.

Що буде закрито під час жорсткого карантину

ТРЦ, непродовольчі ринки, магазини побутової техніки, меблів, одягу, будматеріалів;

заклади освіти, крім дошкільних;

спортзали, басейни, фітнес-клуби;

кінотеатри, театри, музеї та інші заклади культури;

нічні клуби, дискотеки;

об'єкти сфери побутового обслуговування.

Крім того, з 8-го по 24 січня включно заборонено проведення всіх масових заходів, різдвяних ярмарків, не працюватимуть зони розваг біля ялинок.

Також державні і комунальні підприємства перейдуть на дистанційний режим роботи.