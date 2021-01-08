Локдаун в Україні набув чинності: що дозволено

Сьогодні, 8 січня в Україні вводяться додаткові обмеження. Локдаун через коронавірус буде діяти протягом 17 днів. Він торкнеться сфер торгівлі і послуг, також нові заборони стосуються роботи кафе і ресторанів, проведення масових і розважальних заходів.
Про те, що продовжить працювати в умовах жорстких обмежень - в матеріалі РБК-Україна.
В період 8-го до 25 січня при дотриманні необхідних протиепідемічних норм дозволяється робота магазинів і супермаркетів, в яких не менше 60% площі займають наступні товари.
Торгівля товарами інших категорій може здійснюватися тільки в режимі адресної доставки.
Громадський транспорт продовжить працювати в режимі обмежень "помаранчевої" зони. Кількість пасажирів у салоні транспортного засобу не повинна перевищувати кількість місць для сидіння. Обов'язкове використання масок.
Не буде обмежуватися автомобільне, автобусне, залізничне, авіаційне сполучення всередині країни і міжнародні рейси.
Закладам громадського харчування під час посиленого карантину заборонено приймати відвідувачів. Кафе, закусочні, ресторани, бари, їдальні можуть приймати замовлення на доставку або обслуговувати клієнтів в форматі на винос.
З 8-го до 25 січня обмежується діяльність закладів, що надають послуги з догляду. Перукарням, салонам краси дозволяється обслуговувати клієнтів тільки за попереднім записом, без очікування всередині приміщення
Готельні комплекси продовжать працювати під час жорсткого карантину, але з обмеженнями. Зокрема, забороняється відвідування спортзалів, басейнів на території готелів. Зони громадського харчування будуть працювати тільки під час сніданку - з 06:00 до 11:00, в інші години можливо лише харчування на замовлення в номер.
З 8 по 25 січня дозволяється діяльність гірськолижних курортів. Однак заклади громадського харчування на їх території повинні бути закриті, а також заборонено продаж алкогольних напоїв.
За звичайним графіком працюватимуть фінансові установи, оператори поштового зв'язку, аптеки.
Дозволяється обслуговування клієнтів на станціях техобслуговування і ремонту автотранспорту, робота заправних комплексів (без зон харчування).
Також дозволена діяльність закладів медичної та ветеринарної практики.
Крім того, з 8-го по 24 січня включно заборонено проведення всіх масових заходів, різдвяних ярмарків, не працюватимуть зони розваг біля ялинок.
Також державні і комунальні підприємства перейдуть на дистанційний режим роботи.