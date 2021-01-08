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Локдаун в Україні набув чинності: що дозволено

Автор: Анна Березина

Сьогодні, 8 січня в Україні вводяться додаткові обмеження. Локдаун через коронавірус буде діяти протягом 17 днів. Він торкнеться сфер торгівлі і послуг, також нові заборони стосуються роботи кафе і ресторанів, проведення масових і розважальних заходів.

Про те, що продовжить працювати в умовах жорстких обмежень - в матеріалі РБК-Україна.

Які магазини будуть відкриті на карантині

В період 8-го до 25 січня при дотриманні необхідних протиепідемічних норм дозволяється робота магазинів і супермаркетів, в яких не менше 60% площі займають наступні товари.

  • продукти харчування;
  • засоби гігієни, медичні товари та ліки;
  • побутова хімія;
  • ветпрепарати, корми для тварин;
  • засоби зв'язку;
  • насіння і засоби для захисту рослин;
  • преса.

Торгівля товарами інших категорій може здійснюватися тільки в режимі адресної доставки.

Рух громадського транспорту не зупиняється

Громадський транспорт продовжить працювати в режимі обмежень "помаранчевої" зони. Кількість пасажирів у салоні транспортного засобу не повинна перевищувати кількість місць для сидіння. Обов'язкове використання масок.

Не буде обмежуватися автомобільне, автобусне, залізничне, авіаційне сполучення всередині країни і міжнародні рейси.

Кафе і ресторани працюють тільки на винос

Закладам громадського харчування під час посиленого карантину заборонено приймати відвідувачів. Кафе, закусочні, ресторани, бари, їдальні можуть приймати замовлення на доставку або обслуговувати клієнтів в форматі на винос.

Салони краси - за попереднім записом

З 8-го до 25 січня обмежується діяльність закладів, що надають послуги з догляду. Перукарням, салонам краси дозволяється обслуговувати клієнтів тільки за попереднім записом, без очікування всередині приміщення

Робота готелів та гірськолижних курортів

Готельні комплекси продовжать працювати під час жорсткого карантину, але з обмеженнями. Зокрема, забороняється відвідування спортзалів, басейнів на території готелів. Зони громадського харчування будуть працювати тільки під час сніданку - з 06:00 до 11:00, в інші години можливо лише харчування на замовлення в номер.

З 8 по 25 січня дозволяється діяльність гірськолижних курортів. Однак заклади громадського харчування на їх території повинні бути закриті, а також заборонено продаж алкогольних напоїв.

Заклади сфери обслуговування

За звичайним графіком працюватимуть фінансові установи, оператори поштового зв'язку, аптеки.

Дозволяється обслуговування клієнтів на станціях техобслуговування і ремонту автотранспорту, робота заправних комплексів (без зон харчування).

Також дозволена діяльність закладів медичної та ветеринарної практики.

Що буде закрито під час жорсткого карантину

  • ТРЦ, непродовольчі ринки, магазини побутової техніки, меблів, одягу, будматеріалів;
  • заклади освіти, крім дошкільних;
  • спортзали, басейни, фітнес-клуби;
  • кінотеатри, театри, музеї та інші заклади культури;
  • нічні клуби, дискотеки;
  • об'єкти сфери побутового обслуговування.

Крім того, з 8-го по 24 січня включно заборонено проведення всіх масових заходів, різдвяних ярмарків, не працюватимуть зони розваг біля ялинок.

Також державні і комунальні підприємства перейдуть на дистанційний режим роботи.

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