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Жителі Швейцарії підтримали COVID-сертифікати: вимагають у всіх громадських місцях

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Швейцарія , Понеділок 29 листопада 2021 05:24
Жителі Швейцарії підтримали COVID-сертифікати: вимагають у всіх громадських місцях Фото: більшість жителів Швейцарії потримали COVID-сертифікати (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Більшість жителів Швейцарія на референдумі підтримали заходи уряду по боротьбі з пандемією коронавірусу. До них відносяться і COVID-сертифікати, які вимагають в барах, ресторанах та інших громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Виборці висловилися з приводу змін заходів безпеки по боротьбі з пандемією. До них відносяться фінансова підтримка тих, хто постраждав від пандемії, відстеження контактів і тестування, а також COVID-сертифікат.

Довідка показує, чи вилікувалися громадяни від вірусу, чи були вакциновані або дали негативний результат.

Зазначається, що ця вимога уряду виявилася найбільш спірною серед громадськості та політичних сил. Однак у вересні сертифікат впроваджено і його вимагають для відвідування барів, ресторанів, театрів і великих заходів.

Виборці схвалили заходи уряду щодо COVID і 60% голосів підтримали правила.

Нагадаємо, що у США рекомендують пройти вакцинацію всім громадянам, починаючи з 5 років. Рішення прийняли через новий штам коронавірусу.

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