Жителі Швейцарії підтримали COVID-сертифікати: вимагають у всіх громадських місцях

Більшість жителів Швейцарія на референдумі підтримали заходи уряду по боротьбі з пандемією коронавірусу. До них відносяться і COVID-сертифікати, які вимагають в барах, ресторанах та інших громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Виборці висловилися з приводу змін заходів безпеки по боротьбі з пандемією. До них відносяться фінансова підтримка тих, хто постраждав від пандемії, відстеження контактів і тестування, а також COVID-сертифікат.

Довідка показує, чи вилікувалися громадяни від вірусу, чи були вакциновані або дали негативний результат.

Зазначається, що ця вимога уряду виявилася найбільш спірною серед громадськості та політичних сил. Однак у вересні сертифікат впроваджено і його вимагають для відвідування барів, ресторанів, театрів і великих заходів.

Виборці схвалили заходи уряду щодо COVID і 60% голосів підтримали правила.