Жителям Нью-Йорка заплатять за вакцинацію від COVID-19: обіцяють по 100 доларів

Жителі Нью-Йорка отримають по 100 доларів за вакцинацію від коронавірусу . Це обіцяє місцева влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC Newyork.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що починаючи з цієї п'ятниці буде платити по 100 доларів за першу дозу вакцини від коронавірусу. Гроші отримає кожен, хто відвідає міський центр вакцинації.

Така пропозиція виникла після того, як міська влада заявила про те, що вакцинація обов'язкова для всіх робітників міста. В іншому випадку жителів міста зобов'язали пройти суворі щотижневі протоколи тестування.

До таких суворих заходів влада Нью-Йорка вдалася через різке зростання числа хворих в місті. Ситуація погіршилася через штам "Дельта". Наприклад, минулої п'ятниці захворюваність зросла на 32% у порівнянні з попереднім тижнем.