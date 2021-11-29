Значний спад: в Україні 5804 нових випадки COVID та майже 300 смертей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні заразились коронавірусом за минулу добу 5804 людини, а померли - 297. Найбільше нових заражень в Дніпропетровській, Донецькій областях та в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 2 082 особи; летальних випадків - 297; одужали - 10 477 осіб. Протестували методом ПЛР - 13 364 особи, методом ІФА - 1795, експрес-тестами - 17 535.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 427 827 осіб; одужали - 2 920 714 осіб; летальних випадків - 85 414.
Найбільше заражень за минулу добу в Дніпропетровській області (473), Донецькій області (457) та в Києві (431).