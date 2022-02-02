Ученый объяснил причину вспышки коронавируса в Украине

Вспышка заболеваемости коронавирусом характерна не только для Украины, но и для всех остальных стран мира. Вирус имеет очень много мутаций, направленных на S (спайковый) белок. Это способствует очень быстрому распространению. У него заразность приблизительно даже больше, чем вируса кори, у которого контагиозность очень высокая, а у этого еще выше.

При этом последняя мутация менее вирулентна и вызывает меньше смертельных случаев, по сравнению с остальными вариантами коронавируса. В дальнейшем заболеваемость инфекцией будет снижаться.

Есть мнение, что пандемия коронавируса закончится в этом году. Я думаю, в 2022 году ничего не завершится. Однако есть признаки снижения заболеваемости.

Взаимодействуют две биологические системы. Популяция людей и животных, а также популяция вирусов. Каждая борется за выживание. Вирус мутирует, причем имеет свои специфичные механизмы для мутаций. У коронавируса есть очень интересные механизмы для изменений, отличные от других патогенов, и он постоянно дает новые популяции.

Как развиваются вспышки инфекций

Каждая инфекция имеет свой историзм - начало, развитие и окончание. Сегодня мы еще даже не на стадии развития, а только в начале.

Чем отличается каждая стадия? В начале мы наблюдаем очень агрессивный вирус, вызывающий очень много смертельных случаев. Это было видно на "уханьском" варианте коронавируса и штамме "Дельта". Сегодня начинается снижение этой остроты на фоне распространения "Омикрона". Будут еще варианты коронавируса, которые смогут быстро распространяться, но с меньшей вирулентностью.

Завершающий этап заканчивается тем, что вирус не уходит, но становится менее заразным и продолжительное время остается в организме человека. То есть, идет по пути так называемой персистенции, продолжительное время находится в организме.

Сегодня уже есть многочисленные сообщения о том, что после перенесенного "Омикрона" вирус может оставаться в организме несколько месяцев. При этом он оказывает негативное воздействие, в том числе на физиологию человека.

Когда пройдет пик коронавируса

Я думаю, что в этом году пик пройдет, поскольку это сезонное заболевание, где-то в апреле. Именно сам пик. Однако дальше, предстоящей осенью, если возникнет еще вариант коронавируса, то снова будет подъем.

Два года назад я говорил, что ковид пошел в первый класс. Не думаю, что он дойдет до 10-го класса, но еще два-три года коронавирус останется с нами.

Владимир Широбоков, для РБК-Украина