Вчений пояснив причину спалаху коронавірусу в Україні

Спалах захворюваності коронавірусом характерний не тільки для України, а й для всіх інших країн світу. Вірус має дуже багато мутацій, спрямованих на S (спайковий) білок. Це сприяє дуже швидкому поширенню. У нього заразність приблизно навіть більше, ніж вірусу кору, у якого контагіозність дуже висока, а у цього ще вище.

При цьому остання мутація менш вірулентна і викликає менше смертельних випадків, в порівнянні з іншими варіантами коронавірусу. Надалі захворюваність інфекцією буде знижуватися.

Є думка, що пандемія коронавірусу закінчиться в цьому році. Я думаю, у 2022 році нічого не завершиться. Однак є ознаки зниження захворюваності.

Взаємодіють дві біологічні системи. Популяція людей і тварин, а також популяція вірусів. Кожна бореться за виживання. Вірус мутує, причому має свої специфічні механізми для мутацій. Коронавірус має дуже цікаві механізми для змін, крім інших патогенів, і він постійно дає нові популяції.

Як розвиваються спалахи інфекцій

Кожна інфекція має свій історизм-початок, розвиток і закінчення. Сьогодні ми ще навіть не на стадії розвитку, а тільки на початку.

Чим відрізняється кожна стадія? На початку ми спостерігаємо дуже агресивний вірус, що викликає дуже багато смертельних випадків. Це було видно на "уханському" варіанті коронавірусу і штамі"Дельта". Сьогодні починається зниження цієї гостроти на тлі поширення "Омікрона". Будуть ще варіанти коронавірусу, які зможуть швидко поширюватися, але з меншою вірулентністю.

Завершальний етап закінчується тим, що вірус не йде, але стає менш заразним і тривалий час залишається в організмі людини. Тобто, йде шляхом так званої персистенції, тривалий час знаходиться в організмі.

Сьогодні вже є численні повідомлення про те, що після перенесеного "Омікрона" вірус може залишатися в організмі кілька місяців. При цьому він робить негативний вплив, в тому числі на фізіологію людини.

Коли пройде пік коронавірусу

Я думаю, що цього року пік пройде, оскільки це сезонне захворювання, десь у квітні. Саме сам пік. Однак далі, майбутньої осені, якщо виникне ще варіант коронавірусу, то знову буде підйом.

Два роки тому я говорив, що ковід пішов у перший клас. Не думаю, що він дійде до 10-го класу, але ще два-три роки коронавірус залишиться з нами.

Володимир Широбоков, для РБК-Україна