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Ляшко рассказал, кто первый получит прививки вакциной Pfizer в Украине

Автор: Ульяна Безпалько

Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках COVAX, пойдут для прививок персонала и жильцов домов престарелых.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Эти интернаты - это еще первый этап, который мы рассчитывали начать ещё в феврале. Но так как уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернутся к этой группе людей с этой же вакциной", - сказал Ляшко.

Дальше прививки препаратом от Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

Ранее глава Минздрава Степанов заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются в течение мая-июня. Речь идет о поставках по прямому контракту на 10 млн доз.

Напомним, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека.

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