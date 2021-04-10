Ляшко розповів, хто перший отримає щеплення вакциною Pfizer в Україні

Перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доставлять в Україну в рамках COVAX, підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих.

"Ці інтернати - це ще перший етап, який ми розраховували почати ще в лютому. Але так як вже було передбачено логістичне планування і щоб не змінювати наші напрацьовані алгоритми, ми вирішили повернутися до цієї групи людей з цією ж вакциною", - сказав Ляшко.

Далі щеплення препаратом від Pfizer отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби.