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Ляшко розповів, хто перший отримає щеплення вакциною Pfizer в Україні

Автор: Уляна Безпалько

Перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доставлять в Україну в рамках COVAX, підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих.

Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ці інтернати - це ще перший етап, який ми розраховували почати ще в лютому. Але так як вже було передбачено логістичне планування і щоб не змінювати наші напрацьовані алгоритми, ми вирішили повернутися до цієї групи людей з цією ж вакциною", - сказав Ляшко.

Далі щеплення препаратом від Pfizer отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби.

Раніше глава Моз Степанов заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються протягом травня-червня. Мова йде про постачання за прямим контрактом на 10 млн доз.

Нагадаємо, з початку вакцинації в Україні щеплення від коронавіруса отримали 373 002 людини.

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