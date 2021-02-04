От 0 до 429 за сутки: в Хмельницкой области резкий рост случаев коронавируса

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Хмельницкой области выявили вспышку коронавируса. Сегодня сообщили об 429 новых заражениях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отметим, вчера, согласно статистике, впервые с начала лета в Хмельницкой области не было новых заражений.

Вместе с тем, сегодня Минздрав сообщил о 429 новых случаях COVID в этом регионе. В Хмельницкой области наибольший суточный прирост случаев.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 5082 новых случая коронавирусом. Выздоровели при этом почти 10 тысяч человек.

Отметим, министр здравоохранения заявил, что скоро будет известна информация о новом контракте на поставку вакцины от COVID.

До этого президент Владимир Зеленский не исключал платной вакцинации от коронавируса в Украине. Он отмечал, что не планирует делать COVID-прививки бесплатно и сам приобретет вакцину.

Добавим, календарный план вакцинации украинцев был опубликован в конце января.

Напомним, в Украине утвердили план массовой вакцинации от коронавируса. В рамках этого плана правительство хочет бесплатно вакцинировать 9 категорий украинцев - это медработники, пенсионеры, военные и силовики, учителя и люди с тяжелыми болезнями.