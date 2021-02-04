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Від 0 до 429 за добу: у Хмельницькій області різкий ріст випадків коронавірусу

Новость на русском → Хмельницька область, Четвер 04 лютого 2021 10:06
Від 0 до 429 за добу: у Хмельницькій області різкий ріст випадків коронавірусу Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Хмельницькій області виявили спалах коронавірусу. Сьогодні повідомили про 429 нових заражень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначимо, вчора, згідно зі статистикою, вперше з початку літа у Хмельницькій області не було нових заражень.

Разом з тим, сьогодні МОЗ повідомив про 429 нових випадків COVID у цьому регіоні. У Хмельницькій області найбільший добовий приріст випадків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 5082 нових випадки коронавірусу. Одужали при цьому майже 10 тисяч осіб.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я заявив, що скоро буде відома інформація про новий контракт на поставку вакцини від COVID.

До цього президент Володимир Зеленський не виключав платної вакцинації від коронавірусу в Україні. Він зазначав, що не планує робити COVID-щеплення безкоштовно і сам придбає вакцину.

Додамо, календарний план вакцинації українців був опублікований наприкінці січня.

Нагадаємо, в Україні затвердили план масової вакцинації від коронавірусу. В рамках цього плану уряд хоче безплатно вакцинувати 9 категорій українців - це медпрацівники, пенсіонери, військові та силовики, вчителі та люди з тяжкими хворобами.

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