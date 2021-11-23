Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса

Статистика за сутки

Вчера прививку от коронавируса получили 270 258 человек. Из которых одну дозу вакцины получили 79 207, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 191 051 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране уже привито 12 914 335 человек. Из которых получили одну дозу вакцины - 12 914 333 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 025 360 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 22 939 693 прививки.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы ни одной дозы вакцины от коронавируса.