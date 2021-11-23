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Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на вторник, 23 ноября в Украине полностью вакцинировались от коронавируса более 10 млн человек. Из них - более 190 завершили иммунизацию вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера прививку от коронавируса получили 270 258 человек. Из которых одну дозу вакцины получили 79 207, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 191 051 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране уже привито 12 914 335 человек. Из которых получили одну дозу вакцины - 12 914 333 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 025 360 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 22 939 693 прививки.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, сегодня пункт вакцинации от коронавируса откроется в главной мечети Украины - "Ар-Рахма". Он будет работать каждый день.

Ранее сообщалось, что во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных.

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УкраинаМинистерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса