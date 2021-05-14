За 10 недель до Олимпиады: в Японии расширяют действие чрезвычайного положения из-за COVID

Чрезвычайное положение введут в префектурах Хоккайдо, Окаяма и Хиросима с 16 по 31 мая.

Кроме того, правительство также намерено распространить усиленные меры по борьбе с COVID-19 на три другие префектуры - Гумму, Исикаву и Кумамото.

В шести префектурах страны, в частности, в Токио и Осаке, уже введено чрезвычайное положение: ресторанам предписано воздержаться от продажи алкоголя и закрываться до 20 часов, а посещаемость концертов и спортивных игр ограничено пятью тысячами человек.

Полного локдауна в стране нет. Граждан призывают оставаться дома, а компании - предоставить работникам возможность работать дистанционно.