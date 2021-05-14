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За 10 тижнів до Олімпіади: в Японії розширюють дію надзвичайного стану через COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Японії із п'ятниці, 14 травня, розширює дію надзвичайного стану у зв'язку з поширенням коронавіруса в країні. Обмеження стосуватимуться ще трьох префектур.

Про це пише DW.

Надзвичайний стан запровадять в префектурах Хоккайдо, Окаяма та Хіросіма з 16 по 31 травня.

Крім того, уряд також має намір поширити посилені заходи щодо боротьби з COVID-19 на три інші префектури - Гумму, Ісікаву та Кумамото.

У шести префектурах країни, зокрема, у Токіо й Осаці, вже впроваджено надзвичайний стан: ресторанам наказано утримуватися від продажу алкоголю й зачинятися до 20 години, а відвідуваність концертів і спортивних ігор обмежена п'ятьма тисячами осіб.

Повного локдауну у країні немає. Громадян закликають залишатися вдома, а компанії - надати працівникам можливість працювати дистанційно.

Нагадаємо, місцеве населення проти проведення Олімпійських ігор в країні. Так, була зареєстрована онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпіади. За кілька днів вона набрала необхідні 200 тисяч підписів.

Раніше повідомлялося, що міста Японії відмовляються приймати спортсменів, що беруть участь в Олімпійських іграх 2020 року, на тлі загострення ситуації з коронавірусом.

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