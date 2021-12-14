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Более 100 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы COVID-вакцины, - МОЗ

Автор: Ольга Белей

В Украине почти 110 тысяч человек вовремя не сделали вторую прививку от коронавируса. В Министерстве здравоохранения призывали прийти и вакцинироваться повторно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"Сейчас обязанность каждого человека - это защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", - объяснил замминистра здравоохранения.

Кузин также напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день, Moderna - 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 дней, Oxford/AstraZeneca - 28 дней.

Стоит отметить, что данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют о том, что люди, не получившие дозу вакцины, имеют в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19, чем вакцинированные.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 7283 человека, а умерли - 387. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 570 448 человек; выздоровели - 3 233 009 человек; летальных случаев - 91 602.

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