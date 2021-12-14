Понад 100 тисяч українців прострочили введення другої дози COVID-вакцини, - МОЗ

В Україні майже 110 тисяч людей вчасно не зробили друге щеплення від коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров'я закликали прийти і вакцинуватися повторно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Зараз обов'язок кожної людини - це захистити себе і рідних, зробивши щеплення. Разом з тим близько 110 тисяч українців прострочили другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти і надолужити пропущену дозу", - пояснив заступник міністра охорони здоров'я.

Кузін також нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день, Moderna - 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca - 28 днів.

Варто зазначити, що дані електронної медичної системи охорони здоров'я України за серпень-жовтень свідчать про те, що люди, які не отримали дозу вакцини, мають в 5 разів вищий ризик госпіталізації і майже в 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, ніж вакциновані.