Более 15 миллионов украинцев уже получили первую дозу COVID-вакцины

Статистика за сутки

За вчера, 18 января 80 921 человек вакцинировано от коронавируса. Из них первую дозу получили 29 847 человек, вторую дозу - 36 223 человека, дополнительную - 456 человек, а бустерную - 14 395.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 022 924 человека. Из которых получили первую дозу - 15 022 922 человека, получили две дозы - 14 306 743 человека, дополнительную дозу - 10 073 человека, а бустерную - 113 560.

В общем количестве в стране уже проведено 29 453 298 прививок.