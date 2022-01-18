Понад 15 мільйонів українців вже отримали першу дозу COVID-вакцини

Статистика за добу

За вчора, 18 січня 80 921 людину вакциновано від коронавірусу. З них першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу - 36 223 людини, додаткову - 456 людей, а бустерну - 14 395.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 022 924 людини. З яких отримали першу дозу - 15 022 922 людини, отримали дві дози - 14 306 743 людини, додаткову дозу - 10 073 людини, а бустерну - 113 560.

У загальній кількості в країні вже проведено 29 453 298 щеплень.