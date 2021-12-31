UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Почти 190 тысяч больных COVID-19: Великобритания зафиксировала очередной рекорд

Автор: Ольга Белей

Количество подтвержденных ежедневных случаев COVID-19 в Великобритании достигло очередного максимума. За последние сутки было зарегистрировано 189 213 новых случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Подтвержденные ежедневные случаи COVID-19 в Великобритании достигли еще одного максимума в четверг: за последние 24 часа было зарегистрировано 189 213 случаев, в тоже время количество госпитализаций и количество смертей также увеличилось", - пишет издание.

В частности, еще 332 человека скончались в течение 28 дней после положительного теста. В среду сообщалось о 57 смертях.

Эксперты предупреждают, что ежедневные цифры по заболеваемости не включают тех, кто был повторно инфицирован. Кроме того, не все заболевшие имеют симптомы, соответственно не проходят тестирование. В связи с этим, реальное число больных еще выше.

Напомним, 30 декабря Италия пополнила группу стран, регистрирующих очень высокие показатели заболеваемости COVID-19. В стране зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон