Майже 190 тисяч хворих COVID-19: Великобританія зафіксувала черговий рекорд

Кількість підтверджених щоденних випадків COVID-19 у Великобританії досягла чергового максимуму. За останню добу було зареєстровано 189 213 нових випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Підтверджені щоденні випадки COVID-19 у Великобританії досягли ще одного максимуму в четвер: за останні 24 години було зареєстровано 189 213 випадків, в той же час кількість госпіталізацій і кількість смертей також збільшилася", - пише видання.

Зокрема, ще 332 людини померли протягом 28 днів після позитивного тесту. У середу повідомлялося про 57 смертей.

Експерти попереджають, що щоденні цифри по захворюваності не включають тих, хто був повторно інфікований. Крім того, не всі хворі мають симптоми, відповідно не проходять тестування. У зв'язку з цим, реальне число хворих ще вище.