Более 20 млн прививок против коронавируса уже сделали в Украине

За сутки

Вчера, 10 ноября против коронавируса было вакцинировано 277 097 человек.

Из которых одну дозу вакцины получили 147 344 человека, а полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 129 753.

Общая статистика

В Украине с начала вакцинальной кампании против COVID привито 11 844 730 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины -11 844 728 человек, полностью иммунизированы - получили две дозы - 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В целом в стране уже проведено 20 129 273 прививки.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной прививки против коронавируса.