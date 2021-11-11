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Понад 20 млн щеплень проти коронавірусу вже зробили в Україні

Автор: Марія Кучерявець

В Україні від початку вакцинальної кампанії вже зробили понад 20 млн щеплень проти COVID. Зокрема, вчора було проведено більш як 277 тисяч імунізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

Вчора, 10 листопада проти коронавірусу було вакциновано 277 097 людей.

З яких одну дозу вакцини отримали 147 344 людини, а повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 129 753.

Загальна статистика

В Україні від початку вакцинальної кампанії проти COVID щеплено 11 844 730 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 11 844 728 людей, повністю імунізовані - отримали дві дози - 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні вже проведено 20 129 273 щеплення.

У МОЗ додають, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодного щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили 24 747 нових випадків COVID-19: найбільше заражень за добу в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

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