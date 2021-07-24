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Более 3 миллионов украинцев вакцинированы от коронавируса

Автор: Инна Собора

С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 3 010 140 человек. Из них завершили вакцинацию 1 681 734 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего проведено 4 691 872 прививки.

За минувшие сутки 23 июля вакцинированы 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированные - 62 603 человека.

В течение суток работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Киевской области открыли еще четыре новых центра вакцинации от коронавируса.

Как известно, 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса.

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