Понад 3 мільйони українців вакциновані від коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 3 010 140 людей. Із них завершили вакцинацію 1 681 734 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Раніше повідомлялося, що у Київській області відкрили ще чотири нові центри вакцинації від коронавірусу.

Як відомо, 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу.