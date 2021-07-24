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Понад 3 мільйони українців вакциновані від коронавірусу

Автор: Инна Собора

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 3 010 140 людей. Із них завершили вакцинацію 1 681 734 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Загалом проведено 4 691 872 щеплення.

За минулу добу 23 липня вакциновані 152 675 людей. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини.

Протягом доби працювали 802 мобільні бригади, 2 692 пункти щеплення та 267 центрів вакцинації.

Раніше повідомлялося, що у Київській області відкрили ще чотири нові центри вакцинації від коронавірусу.

Як відомо, 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу.

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Коронавірус