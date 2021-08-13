UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более 4,5 млн украинцев вакцинировали от COVID-19, за последние сутки - 163 тысячи

Автор: РБК-Украина

В течение минувших суток в Украине 163 310 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизированы - 52 765 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вчера работали 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу - 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек

Всего проведено 7 171 758 прививок.

Ранее сообщалось, что на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев штамма коронавируса"Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинацияКоронавирус "Дельта"