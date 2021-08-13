Протягом минулої доби в Україні 163 310 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані - 52 765 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Учора працювали 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу - 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей
Загалом проведено 7 171 758 щеплень.
Раніше повідомлялося, що на території України вже зареєстрували 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".