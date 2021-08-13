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Понад 4,5 млн українців вакцинували від COVID-19, за останню добу - 163 тисячі

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби в Україні 163 310 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані - 52 765 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Учора працювали 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу - 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей

Загалом проведено 7 171 758 щеплень.

Раніше повідомлялося, що на території України вже зареєстрували 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

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ВакцинаціяКоронавірус "Дельта"