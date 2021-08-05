До 50% населения к концу года: что будет способствовать вакцинации в Украине

Как отметил эксперт, если взять 47 миллионов доз вакцины из Национального плана вакцинопрофилактики на 2021 год, это примерно половина населения по две дозы с учетом переходящих остатков.

"Обсуждался вопрос, чтобы до конца года мы имели возможность вакцинировать 50% взрослого населения двумя дозами, полный курс. С тем, чтобы на следующий год выйти уже на то, чтобы вакцинировать уже 70%", - сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается положительная динамика приверженности населения к вакцинации и среди медицинских работников, и в целом среди населения.

"Сейчас мы уже отмечаем рост заболеваемости COVID-19 в Украине за счет "Дельта" - вируса. Уже пошла последняя неделя рост количества больных, рост госпитализации. Особенно это станет ощутимо в начале сентября. Это будет, к большому сожалению, хорошим стимулом для вакцинации", - сказал Лапий.

При этом он отметил, что многих людей мы можем потерять из-за их негативного отношения к вакцинации.

"Если население будет привержено вакцинации, мы сможем провакцинировать 50% взрослого населения", - констатировал он.