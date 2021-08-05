До 50% населення до кінця року: що сприятиме вакцинації в Україні

Як зазначив експерт, якщо взяти 47 мільйонів доз вакцини з Національного плану вакцинопрофілактики на 2021 рік, це приблизно половина населення по дві дози з урахуванням перехідних залишків.

"Обговорювалося питання, щоб до кінця року ми мали можливість вакцинувати 50% дорослого населення двома дозами, повний курс. З тим, щоб на наступний рік вийти вже на те, щоб вакцинувати вже 70%", - сказав він.

За його словами, зараз спостерігається позитивна динаміка прихильності населення до вакцинації і серед медичних працівників, і в цілому серед населення.

"Зараз ми вже відзначаємо зростання захворюваності COVID - 19 в Україні за рахунок "Дельта"-вірусу. Вже пішов останній тиждень зростання кількості хворих, зростання госпіталізації. Особливо це стане відчутно на початку вересня. Це буде, на превеликий жаль, хорошим стимулом для вакцинації", - сказав Лапій.

При цьому він зазначив, що багатьох людей ми можемо втратити через їх негативне ставлення до вакцинації.

"Якщо населення буде прихильне до вакцинації, ми зможемо провакцинувати 50% дорослого населення", - констатував він.