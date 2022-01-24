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В Украине ожидается двукратное увеличение случаев COVID, по сравнению с осенью, - Ляшко

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Понедельник 24 января 2022 19:36
В Украине ожидается двукратное увеличение случаев COVID, по сравнению с осенью, - Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре. В то же время госпитализации будет меньше, также количество смертей должно быть меньше", - заявил Ляшко.

При этом он добавил, что благодаря вакцинации новая волна в Украине должна пройти более спокойно, чем предыдущие.

Он также подчеркнул, что в Украине растет количество случаев коронавируса.

"Сегодня отмечается рост количества случаев коронавируса в Украине в два раза с недели на неделю. В то же время количество госпитализации растет, но растет всего на 5%"6 - добавил министр.

Напомним, в 17 областях Украины уже подчердили штамм коронавируса "Омикрон". Однако пока новый вариант не доминирует в стране.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 13 тысяч человек.

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