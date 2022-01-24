В Украине ожидается двукратное увеличение случаев COVID, по сравнению с осенью, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре. В то же время госпитализации будет меньше, также количество смертей должно быть меньше", - заявил Ляшко.
При этом он добавил, что благодаря вакцинации новая волна в Украине должна пройти более спокойно, чем предыдущие.
Он также подчеркнул, что в Украине растет количество случаев коронавируса.
"Сегодня отмечается рост количества случаев коронавируса в Украине в два раза с недели на неделю. В то же время количество госпитализации растет, но растет всего на 5%"6 - добавил министр.
Напомним, в 17 областях Украины уже подчердили штамм коронавируса "Омикрон". Однако пока новый вариант не доминирует в стране.
Кроме того, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 13 тысяч человек.