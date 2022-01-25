До 55 тисяч за добу. У КШЕ озвучили прогноз нової хвилі COVID
Нова хвиля коронавірусу, викликана поширенням штаму "Омікрон", може викликати добову захворюваність на рівні 55 000 випадків. Загалом захворюваність буде вдвічі вища, ніж під час "Дельта"-хвилі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.
За його словами, в нинішній хвилі очікується вдвічі більше випадків, ніж у попередній.
"В середньому на добу ми можемо мати до 45 тисяч випадків, і це може означати, що за окрему добу ми можемо мати до 55 тисяч випадків. Чому це так? Тому що історичний максимум рівня захворюваності при "Дельта"-хвилі в середньому за добу був близько 23 тисяч, а максимально - близько 27 тисяч випадків за окрему добу", - зазначив Ганіченко.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні прогнозується зростання числа випадків коронавірусу в два рази, порівняно з хвилею, яка була восени 2021 року.
На сьогодні штам "Омікрон" виявлено в 17 регіонах України, але він ще не став домінуючим.