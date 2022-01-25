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До 55 тисяч за добу. У КШЕ озвучили прогноз нової хвилі COVID

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 11:35
До 55 тисяч за добу. У КШЕ озвучили прогноз нової хвилі COVID Фото: експерти прогнозують високу захворюваність на COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Нова хвиля коронавірусу, викликана поширенням штаму "Омікрон", може викликати добову захворюваність на рівні 55 000 випадків. Загалом захворюваність буде вдвічі вища, ніж під час "Дельта"-хвилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

За його словами, в нинішній хвилі очікується вдвічі більше випадків, ніж у попередній.

"В середньому на добу ми можемо мати до 45 тисяч випадків, і це може означати, що за окрему добу ми можемо мати до 55 тисяч випадків. Чому це так? Тому що історичний максимум рівня захворюваності при "Дельта"-хвилі в середньому за добу був близько 23 тисяч, а максимально - близько 27 тисяч випадків за окрему добу", - зазначив Ганіченко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні прогнозується зростання числа випадків коронавірусу в два рази, порівняно з хвилею, яка була восени 2021 року.

На сьогодні штам "Омікрон" виявлено в 17 регіонах України, але він ще не став домінуючим.

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