До 55 тисяч за добу. У КШЕ озвучили прогноз нової хвилі COVID

Нова хвиля коронавірусу, викликана поширенням штаму "Омікрон", може викликати добову захворюваність на рівні 55 000 випадків. Загалом захворюваність буде вдвічі вища, ніж під час "Дельта"-хвилі.

За його словами, в нинішній хвилі очікується вдвічі більше випадків, ніж у попередній.

"В середньому на добу ми можемо мати до 45 тисяч випадків, і це може означати, що за окрему добу ми можемо мати до 55 тисяч випадків. Чому це так? Тому що історичний максимум рівня захворюваності при "Дельта"-хвилі в середньому за добу був близько 23 тисяч, а максимально - близько 27 тисяч випадків за окрему добу", - зазначив Ганіченко.