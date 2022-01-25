До 55 тысяч за сутки. В КШЭ озвучили прогноз новой волны COVID

Новая волна коронавируса, вызванная распространение штамма "Омикрон", может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев COVID. В целом заболеваемость будет в два раза выше, чем во время "Дельта"-волны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
По его словам, в нынешней волне ожидается вдвое больше случаев, чем в предыдущей.
"В среднем в сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тысяч случаев COVID. Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости при "Дельта"-волне в среднем за сутки был около 23 тысяч, а максимально - около 27 тысяч случаев за отдельные сутки", - отметил Ганиченко.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется рост числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью 2021 года.
На сегодня штамм "Омикрон" выявлен в 17 регионах Украины, но он еще не стал доминирующим.