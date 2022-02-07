До 60 тысяч в сутки. Минздрав прогнозирует рост COVID-заражений: когда именно

"Согласно нашим прогнозам в ближайшие две недели эта цифра (количество случаев - ред.) может еще вырасти - до 60 тысяч в сутки", - отметил Ляшко.

Министр также спрогнозировал, когда украинцам ожидать спада заражений после прохождения пика.

"Учитывая опыт других стран, где от начала роста заболеваемости до пика проходило около одного месяца, а в Украине рост длится уже четыре недели подряд. На следующей, пятой неделе также ожидается рост количества случаев коронавируса, а уже с седьмой недели 2022 заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", - рассказал Ляшко.