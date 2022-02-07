До 60 тысяч в сутки. Минздрав прогнозирует рост COVID-заражений: когда именно

В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост случаев заражений коронавирусом за сутки. Эта цифра может достичь до 60 тысяч уже в ближайшие две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.
"Согласно нашим прогнозам в ближайшие две недели эта цифра (количество случаев - ред.) может еще вырасти - до 60 тысяч в сутки", - отметил Ляшко.
Министр также спрогнозировал, когда украинцам ожидать спада заражений после прохождения пика.
"Учитывая опыт других стран, где от начала роста заболеваемости до пика проходило около одного месяца, а в Украине рост длится уже четыре недели подряд. На следующей, пятой неделе также ожидается рост количества случаев коронавируса, а уже с седьмой недели 2022 заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", - рассказал Ляшко.
Напомним, недавно в Раде заявили, что Украина ожидает новую усиленную вспышку коронавируса, отметив, что речь идет об около 70 тысяч новых COVID-случаев в сутки.
При этом, по данным Киевской школы экономики, новая волна коронавируса, вызванная распространением штамма "Омикрон", может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев.