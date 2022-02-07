До 60 тисяч за добу. МОЗ прогнозує ріст COVID-заражень: коли саме

"Відповідно до наших прогнозів у найближчі два тижні ця цифра (кількість випадків - ред.) може ще зрости - до 60 тисяч за добу", - зазначив Ляшко.

Міністр також спрогнозував, коли українцям очікувати спад заражень після проходження піку.

"Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходило близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже чотири тижні поспіль. На наступному, п'ятому тижні також очікується зростання кількості випадків коронавірусу, а вже із сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно почне стабілізуватися та знижуватися", - розповів Ляшко.

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