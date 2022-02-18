Более 65 тысяч человек за сутки получили прививку от COVID

Статистика за сутки

За вчера, 17 февраля 65 089 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу - 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, а бустерную - 19 119.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу - 15 649 483 человека, получили две дозы - 15 071 517 человек, дополнительную дозу - 25 841 человек, а бустерную - 636 201. Всего проведено 31 383 042 прививки.