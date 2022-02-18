Понад 65 тисяч людей за добу отримали щеплення від COVID

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу ще понад 65 тисяч людей. Загалом в країні вже зробили більш як 31 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу - 15 649 483 людини, отримали дві дози - 15 071 517 людей, додаткову дозу - 25 841 людина, а бустерну - 636 201. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.

За вчора, 17 лютого 65 089 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу - 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, а бустерну - 19 119.

Нагадаємо, в Мінцифри звернулися до українців, які не могли згенерувати сертифікат про одужання від COVID та бустерну дозу.

Раніше стало відомо, що українцям виплатять ще по 500 гривень за бустерну вакцинацію.