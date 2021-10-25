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Аэропорт "Борисполь" возобновил работу пункта вакцинации от COVID

Автор: Артем Горовенко

С 25 октября возобновилась работа пункта вакцинации от COVID в аэропорту "Борисполь". Желающим на выбор доступны три вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт аэропорта.

Сообщается, что вакцинация проходит на 1 этаже в терминале D с понедельника по пятницу, с 09:00 до 15:00. Все желающие граждане Украины могут привиться вакцинами CoronoVac, AstraZeneca или Pfizer. Также вакцинация доступна для владельцев видов на жительства и лицам с удостоверением беженца, а также те, кто нуждаются в дополнительной защите.

"Вакцинация бесплатная, без предварительной записи, в формате живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины/вид на жительство или копию, идентификационный код и мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Вакцинацию проводит бригада Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на маршрут выйдет специальный вакцинальный автобус, в котором можно будет сделать прививку от коронавируса.

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аэропорт БориспольВакцинация