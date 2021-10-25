Аеропорт "Бориспіль" відновив роботу пункту вакцинації від COVID

З 25 жовтня відновилася робота пункту вакцинації від COVID в аеропорту "Бориспіль". Охочим на вибір доступні три вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт аеропорту .

Повідомляється, що вакцинація проходить на 1 поверсі в терміналі D з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 15:00. Всі охочі громадяни України можуть зробити щеплення вакцинами CoronoVac, AstraZeneca або Pfizer. Також вакцинація доступна для власників посвідок на проживання та особам з посвідченням біженця, а також ті, хто потребують додаткового захисту.

"Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги. При собі необхідно мати паспорт громадянина України/посвідку на проживання або копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон", - йдеться в повідомленні.

Вакцинацію проводить бригада Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги.