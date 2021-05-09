Американцам будут "доплачивать" за вакцинацию от COVID-19: власти придумали разные бонусы

В США власти придумали разные бонусы, чтоб вакцинировать как можно больше людей от коронавируса. Это происходит из-за того, что спрос на вакцинацию в США резко снизился.
Об этом сообщает Associated Press.
Для того, чтоб побороть пандемию коронавируса и достичь коллективного иммунитета, нужно вакцинировать по стране не менее 70% от всего населения. Администрация президента США Джо Байдена планировала сделать это до 4 июля, однако спрос на вакцинацию резко снизился.
Многие штаты уже заявили правительству, что отказываются от части новых доз вакцин, которые им должны были выслать на следующей неделе. Такая ситуация происходит по всей стране.
Напомним, в США многие штаты отказываются от новых доз вакцин коронавируса. Они просят правительство не присылать им все дозы, потому что нет большого спроса.
Ранее сообщалось, что жители Канады наоборот летят вакцинироваться в США. Получить вакцину там стало намного легче и проще.