Американцам будут "доплачивать" за вакцинацию от COVID-19: власти придумали разные бонусы

Для того, чтоб побороть пандемию коронавируса и достичь коллективного иммунитета, нужно вакцинировать по стране не менее 70% от всего населения. Администрация президента США Джо Байдена планировала сделать это до 4 июля, однако спрос на вакцинацию резко снизился.

Многие штаты уже заявили правительству, что отказываются от части новых доз вакцин, которые им должны были выслать на следующей неделе. Такая ситуация происходит по всей стране.