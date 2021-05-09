Американцям будуть "доплачувати" за вакцинацію від COVID-19: влада придумала різні бонуси

У США влада придумала різні бонуси, щоб вакцинувати якомога більше людей від коронавірусу. Це відбувається через те, що попит на вакцинацію в США різко знизився.
Про це повідомляє Associated Press.
Для того, щоб побороти пандемію коронавірусу і досягти колективного імунітету, потрібно вакцинувати по країні не менше 70% від усього населення. Адміністрація президента США Джо Байдена планувала зробити це до 4 липня, проте попит на вакцинацію різко знизився.
Багато штатів вже заявили уряду, що відмовляються від частини нових доз вакцин, які їм повинні були вислати на наступному тижні. Така ситуація відбувається по всій країні.
Нагадаємо, в США багато штатів відмовляються від нових доз вакцин коронавірусу. Вони просять уряд не надсилати їм всі дози, тому що немає великого попиту.
Раніше повідомлялося, що жителі Канади навпаки летять вакцинуватися в США. Отримати вакцину там стало набагато легше і простіше.