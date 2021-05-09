Американцям будуть "доплачувати" за вакцинацію від COVID-19: влада придумала різні бонуси

Для того, щоб побороти пандемію коронавірусу і досягти колективного імунітету, потрібно вакцинувати по країні не менше 70% від усього населення. Адміністрація президента США Джо Байдена планувала зробити це до 4 липня, проте попит на вакцинацію різко знизився.

Багато штатів вже заявили уряду, що відмовляються від частини нових доз вакцин, які їм повинні були вислати на наступному тижні. Така ситуація відбувається по всій країні.