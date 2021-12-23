Американцев просят воздержаться от массовых празднований Рождества

Жителям США, даже если они прошли вакцинацию от коронавируса, лучше воздержаться от массовых празднований. Об этом заявил главный инфекционист США и советник президента Джо Байдена доктор Энтони Фаучи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, воздержаться от посещения праздничных вечеринок следует из-за распространения в США штамма коронавируса "Омикрон". Это касается не только вакцинированных американцев, но даже и тех, кто получил бустерную дозу вакцины о коронавируса.
сследованиям из Южной Африки и Шотландии, коронавирус "Омикрон" менее опасен, чем штамм "Дельта".
Напомним, что ранее Фаучи призывал американцев меньше путешествовать. По его словам, коронавирус "Омикрон" бушует по всему миру.