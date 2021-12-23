Американців просять утриматися від масових святкувань Різдва

За його словами, утриматися від відвідування святкових вечірок слід через поширення в США штаму коронавірусу "Омікрон". Це стосується не тільки вакцинованих американців, але навіть тих, хто отримав бустерну дозу вакцини про коронавірусу.

дослідженням з Південної Африки і Шотландії, коронавірус "Омікрон" менш небезпечний, ніж штам "Дельта".