Американців просять утриматися від масових святкувань Різдва

Жителям США, навіть якщо вони пройшли вакцинацію від коронавірусу, краще утриматися від масових святкувань. Про це заявив головний інфекціоніст США і радник президента Джо Байдена доктор Ентоні Фаучі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, утриматися від відвідування святкових вечірок слід через поширення в США штаму коронавірусу "Омікрон". Це стосується не тільки вакцинованих американців, але навіть тих, хто отримав бустерну дозу вакцини про коронавірусу.
дослідженням з Південної Африки і Шотландії, коронавірус "Омікрон" менш небезпечний, ніж штам "Дельта".
Нагадаємо, що раніше Фаучі закликав американців менше подорожувати. За його словами, коронавірус "Омікрон" вирує по всьому світу.