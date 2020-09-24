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АМКУ оштрафовал аптеку в Днепре, продававшую "средство от коронавируса"

Автор: РБК-Украина

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал владельца аптек в Днепре за продажу ненастоящего лекарства от коронавируса. Нарушитель должен заплатить 30 тысяч гривен.

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Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

В Днепре, в аптеках ООО "Группа Аптекарь" продавали препарат "Антикоронавирус", который рекламировался как "средство от коронавируса". Об этом стало известно еще в марте. Тогда Антимонопольный комитет и начал расследование ситуации.

Ранее в Польше заявили о создании первого в мире лекарства от коронавируса.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель.

В то же время Европейская комиссия заключила уже второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса. Контракт позволит всем странам-членам Евросоюза закупить до 300 млн доз вакцины.

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