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АМКУ оштрафував аптеку в Дніпрі, яка продавала "засіб від коронавірусу"

Автор: РБК-Україна

Антимонопольний комітет України оштрафував власника аптек в Дніпрі за продаж несправжніх ліків проти коронавірусу. Порушник повинен заплатити 30 тисяч гривень.

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Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

У Дніпрі, в аптеках ТОВ "Група Аптекар" продавали препарат "Антикоронавірус", який рекламувався як "засіб від коронавірусу". Про це стало відомо ще в березні. Тоді Антимонопольний комітет почав розслідування ситуації.

Раніше в Польщі заявили про створення перших у світі ліків проти коронавірусу.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від COVID-19 з'явиться найближчим часом. За його словами, це займе від 4 до 8 тижнів.

Водночас Європейська комісія уклала вже другу угоду про закупівлю вакцини від коронавірусу. Контракт дозволить всім країнам-членам Євросоюзу закупити до 300 млн доз вакцини.

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